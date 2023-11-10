新型コロナ感染者177人、前週より8人減少　インフルは88人増加、注意報継続　鹿児島県内

鹿児島県は１０日、１０月３０日～１１月５日の新型コロナウイルスの感染者について、県内８８定点医療機関から１７７人の報告があったと公表した。前週より８人少なく、１医療機関当たりの感染者の平均は２．０１人だった。１医療機関当たりの平均感染者数を県内１４保健所別に見ると、鹿児島市２．０９人、指宿４人、加世田２人、伊集院４．６人、川薩１．８６人、出水１．２人、大口０．５人、姶良１．５５人、志布志３人、鹿屋１．８８人、西之表０．５人、屋久島０．２５人、名瀬１人、徳之島２．８人だった。県内の入院患者数は８日午前０時時点で７８人、重症者は１人だった。入院患者数に応じた４段階のフェーズ設定は、前週と同じ「ゼロ」だった。インフルエンザの感染者は、前週比８８人増の１５４６人だった。１医療機関当たり１７．５７人で、３週連続増加した。６～１０日に学級・学年閉鎖があったのは鹿児島市、加世田、川薩、鹿屋各保健所管内の小中高校など計１３校。志布志保健所管内では休校が１校あった。県内全域を対象とした流行発生注意報は継続中。