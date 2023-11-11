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十島村中之島で震度4 震源はトカラ列島近海、マグニチュード4.2 鹿児島
2023/11/11 22:18
拡大
１１日午後１０時２分ごろ、鹿児島県十島村の中之島で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４．２と推定される。
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