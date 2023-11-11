十島村中之島で震度4　震源はトカラ列島近海、マグニチュード4.2　鹿児島

白昼のデパート火災 客ら3000人わずか30分で館外へ、全員無事 スマホで全従業員に誘導策指示、生きた毎月のフロアごと避難訓練 鹿児島市の山形屋

東九州自動車道 野方ＩＣ―曽於弥五郎ＩＣの通行止め解除 地震による異常なし確認

東九州自動車道 野方―曽於弥五郎ＩＣ 上下線で通行止め 地震の影響を点検

選りすぐりのIKEA人気商品180点が…アミュプラザ鹿児島に期間限定ストアがオープン

「軍都再び?」南西警備 カギ握る南島の港町 本土・沖縄間にない艦艇補給施設 整備計画進む 「静かな町が振り回されるのか」 奄美・瀬戸内

コロナ下、公務員は多忙を極めた…精神的理由の病気休暇・休職、コロナ前の1.7倍に拡大 6割は人事異動1年以内 鹿児島市

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店舗全焼の人気料理店 3カ月で移転復活 休業中もバイト20人を雇用「常連の声かけに涙」 日置市の青紗一籠（チョンサチョロン）