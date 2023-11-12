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トカラ列島近海が震源 十島村で深夜に地震5回 中之島で最大震度４
2023/11/12 08:28
拡大
１１日午後１０時２分ごろ、鹿児島県十島村中之島で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４．２と推定される。その後も同村の中之島や口之島では午後１１時半までに、震度２を観測する地震が１回、震度１が３回あった。
十島村役場によると、午後１１時半現在、被害は確認されていない。
午後１０時２分ごろの地震で、その他の県内各地の震度は次の通り。
震度３ 十島村口之島▽震度１ 諏訪之瀬島、悪石島、屋久島町、同町口永良部島
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