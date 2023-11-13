深夜、住家と倉庫が全焼　就寝中の男性は逃げ出して無事　鹿屋

店舗全焼の人気料理店 3カ月で移転復活 休業中もバイト20人を雇用「常連の声かけに涙」 日置市の青紗一籠（チョンサチョロン）

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大型輸送機C2が徳之島空港に飛来 自衛隊統合演習始まる 戦闘機離着陸訓練も実施へ