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深夜、住家と倉庫が全焼 就寝中の男性は逃げ出して無事 鹿屋
2023/11/13 11:49
火災現場で消火活動をする消防団員ら＝１２日午前３時すぎ、鹿屋市吾平
拡大
１２日午前２時２０分ごろ、鹿児島県鹿屋市吾平町下名、会社員男性（５９）方から出火、木造平屋住家１棟約１１０平方メートルと、木造倉庫１棟約５５平方メートルを全焼した。
鹿屋署によると、男性は１人暮らし。出火時は就寝中だったが逃げ出して無事だった。近隣住民が１１９番した。
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