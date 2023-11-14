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夜の会合に参加後、漁港で転落か 74歳男性死亡、海に浮いて見つかる 指宿
2023/11/14 20:52
関係者に事情を聴く警察官ら＝１４日、指宿市岩本の今和泉漁港
拡大
１４日午前７時ごろ、鹿児島県指宿市岩本の今和泉漁港の海面に、近くの農業男性（７４）が浮いているのが見つかり、その場で死亡が確認された。
指宿署によると、男性は昨夜、近所の会合に参加後、家に帰ってこず、家族が知人らと捜していた。目立った外傷はない。漁港に船を所有しており、誤って転落した可能性もあるとみて死因などを調べている。
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