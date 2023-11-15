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「炭火が換気扇に…」 天文館でぼや、客ら一時騒然 鹿児島市
2023/11/15 20:46
消防隊員や警察官らが集まり騒然とする現場＝１５日午後７時１５分ごろ、鹿児島市山之口町
拡大
１５日午後６時５０分ごろ、鹿児島市山之口町の飲食店から「炭火が換気扇に入り、火が出た」と１１９番があった。消防などによると、店主が初期消火し、けが人はいなかった。
従業員によると、当時店内には店員や客が複数いたが全員避難した。現場は天文館公園の目の前の複合ビル１階。飲食店が立ち並ぶ繁華街にあり一時騒然とした。
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