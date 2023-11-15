「炭火が換気扇に…」　天文館でぼや、客ら一時騒然　鹿児島市

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運搬車転落で作業員が負傷、労災隠しか 熊本の建設業者を容疑で書類送検 川内労基署

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【俳優・迫田孝也のオモ語り】父子2代で国体参加。来年、鹿児島から「双子の大会」の佐賀・国スポへ〝バトン〟。歴史的にも深い縁。私、勝手に「交流隊長」！

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深夜、住家と倉庫が全焼 就寝中の男性は逃げ出して無事 鹿屋

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猫ひろしさん、高校の長距離走大会に登場！ 46歳オリンピアン、1042人の生徒と競った結果は…

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県内で唯一「アニメの聖地」認知 「ロボティクス」「秒速５センチ」ファンは行くしかない ポスター、看板、記念の絵馬…聖地巡礼マップまで

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何もかも値上がり、でも これ以上の廃業は… 銭湯利用者、入浴料 最大40円上げにどう思う 鹿児島

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夜の会合に参加後、漁港で転落か 74歳男性死亡、海に浮いて見つかる 指宿

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カラープリンターで偽造した1万円札、知人がタクシー代に使う 容疑で男2人送検 鹿児島県警

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上半身燃えた遺体は一人暮らしの80歳女性 「外風呂のたき口で人が死んでいる」と110番

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「透かしなく手触り不審」 偽造1万円札をタクシーで使い発覚 別の男がカラープリンターで偽造、容疑で2人逮捕 鹿児島県警