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住家から出火、屋内にいた住民逃げ出し無事　鹿屋で1棟全焼

 2023/11/15 21:48
炎と黒煙を上げる火災現場＝１５日午後４時４５分ごろ、鹿屋市東原町
炎と黒煙を上げる火災現場＝１５日午後４時４５分ごろ、鹿屋市東原町
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　１５日午後４時２０分ごろ、鹿児島県鹿屋市東原町、会社役員男性（５１）方から出火、木造平屋住家１棟約１１２平方メートルを全焼した。

　鹿屋署によると、男性は妻、長男と３人暮らし。出火時は長男が家にいたが、逃げて無事だった。近隣住民が１１９番した。
【別カット】炎と黒煙を上げる火災現場＝１５日午後４時４０分ごろ、鹿屋市東原町
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