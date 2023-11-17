コロナ感染者、前週より23人減　インフルエンザは4週連続増加　鹿児島県内

鹿児島県は１７日、６～１２日の新型コロナウイルスの感染者について、県内８８定点医療機関から１５４人の報告があったと公表した。前週より２３人少なく、１医療機関当たりの平均感染者数は１．７５人だった。１医療機関当たりの平均患者数を県内１４保健所別に見ると、鹿児島２．２７人、指宿３．６７人、加世田１．８３人、伊集院３．６人、川薩２．８６人、出水０．８人、大口２人、姶良１．１８人、志布志０．５人、鹿屋０．８８人、西之表１人、屋久島０．２５人、名瀬１人、徳之島１．４人。県内の入院患者は１５日午前０時時点で６４人、重症者は１人だった。入院患者数に応じた４段階のフェーズ設定は、前週と同じ「ゼロ」だった。インフルエンザの感染者は前週比８０人増の１６２６人だった。１医療機関当たり１８．４８人で、４週連続増加した。１３～１７日に学級・学年閉鎖があったのは鹿児島市、加世田、伊集院、出水、姶良、志布志、鹿屋各保健所管内の小中学校など計１６校、休校は鹿児島市の幼稚園１カ所だった。県内全域を対象とした流行発生注意報は継続中。