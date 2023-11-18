「中国漁船が転覆、5人行方不明」中国海警局から海保に救助要請　鹿児島・下甑島沖330キロ

第１０管区海上保安本部によると、１８日午後３時５０分ごろ、中国海警局から海上保安庁運用司令センターに、「中国漁船が転覆した。５人が行方不明」との救助要請があった。１０管は航空機と巡視船で捜索したが、行方不明者は見つかっていない。転覆した場所は鹿児島県薩摩川内市・下甑島から西に約３３０キロの日中中間線の西側。船には中国人２６人が乗っていたとみられ、２１人は付近の中国漁船に救助された。