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トカラ列島近海が震源 十島村・中之島で震度3
2023/11/18 23:19
拡大
１８日午後１０時４９分ごろ、鹿児島県十島村の中之島で震度３、口之島で震度２、悪石島で震度１の地震があった。
震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード３．８と推定される。
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