トカラ列島近海が震源　十島村・中之島で震度3

コロナ給付金100万円をだまし取る 詐欺容疑で男2人逮捕 鹿児島県警

深夜の線路に死亡男性、九州新幹線と接触か 走行中に異音感知 熊本－鹿児島中央で一時運休、800人に影響

「車が側溝に落ちた。歩いて帰る」 前夜、電話で家族に伝えたまま帰宅せず 南九州市の78歳男性が一時不明、16時間後に林道で倒れているのを発見〈更新〉

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闘牛が訓練視察？ 散歩コースに水陸両用車が上陸、モーびっくり 徳之島