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トカラ列島近海が震源　十島村・中之島で震度3

 2023/11/18 23:19
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　１８日午後１０時４９分ごろ、鹿児島県十島村の中之島で震度３、口之島で震度２、悪石島で震度１の地震があった。

　震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード３．８と推定される。
〈関連〉震度３を記録した中之島など十島村の各島の位置を地図で確認する
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