「先生や美術科みんなの支えに感謝」 最高賞の林美歩さん（松陽高3年）ら22人表彰 南日本美術展 26日まで 鹿児島市立美術館と黎明館
2023/11/24 20:30
第７８回南日本美術展（南日本新聞社主催、浜田酒造特別協賛）の表彰式が２４日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の南日本新聞社賞に選ばれた松陽高校３年林美歩さんら２２人に、賞状や記念品が贈られた。
南日本新聞社賞の表彰を受ける林美歩さん＝２４日、鹿児島市の南日本新聞会館
林さんは「賞は高校の先生や美術科のみんなの支えと、自由に制作できる環境があってのこと」と感謝。「受賞でとても前向きな気持ちになりました」と喜んだ。
審査委員の西健吉さん（８３）＝二科会常務理事＝は「ベテランの多様な表現と若い人の秀作が融合し、今年はちょっと違うと誰もが思ったはず」と講評。池川直さん（６５）＝日展監事、鹿児島大学教授＝は「受賞作は社会に問いかける作品ばかりだった。今後も自分の思いをぶつけてほしい」と述べた。
南日本美術展は２６日まで、鹿児島市立美術館と黎明館で開催中。一般９００円、高校生以下無料。２４日に配信された音声番組・南日本新聞ポッドキャスト「みなラジ」＝ＱＲコード＝では、受賞作の解説や同展の歴史を紹介している。
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