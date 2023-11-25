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越冬ツル 27季連続1万羽超え 出水で今季2度目の羽数調査、1万1856羽記録
2023/11/25 11:21
荒崎休遊地一帯を飛ぶツルの群れ＝２５日午前７時４５分、出水市荘
拡大
鹿児島県の出水平野で越冬するツルの今季２回目の羽数調査が２５日、出水市の東干拓休遊地と荒崎休遊地であり、１万１８５６羽を記録した。１万羽を超えたのは２７季連続。
内訳はナベヅル１万１３９２羽、マナヅル４５２羽、クロヅル６羽、カナダヅル４羽、ソデグロヅル１羽、ナベクロヅル１羽。
夜明け前から、地元の高尾野中学校と義務教育学校・鶴荘学園の両ツルクラブ部員と、県ツル保護会のメンバーが計約９０人で数えた。
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