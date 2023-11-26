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鹿児島レブナイズ連勝　埼玉に94－76　バスケB3

 2023/11/26 15:12
第２クオーター、鹿児島レブナイズのリチャードソンがシュートを決める＝西原商会アリーナ
第２クオーター、鹿児島レブナイズのリチャードソンがシュートを決める＝西原商会アリーナ
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２６日、鹿児島市の西原商会アリーナで埼玉との第２戦に臨み、９４－７６で連勝した。通算成績は１２勝４敗となった。

　レブナイズの次節は１２月２、３日、敵地で三重と戦う。
前半、鹿児島レブナイズのゲインズがダンクシュートを決める＝西原商会アリーナ
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズの中島＝西原商会アリーナ
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