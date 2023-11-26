鹿児島レブナイズ連勝　埼玉に94－76　バスケB3

「包丁で息子を刺して殺した」 70歳父を殺人容疑で逮捕 夜、自宅で同居息子（48）の背中など突き刺す 鹿児島中央署

J2昇格「人文字」で後押し 観客1万人超え予想「早めの来場を」 鹿児島ユナイテッドFC きょうホーム最終戦 サポーター団体がコレオ準備

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「J2」昇格は譲れない 時は来た…ホーム最終戦、相手は同じ沼津 鹿児島ユナイテッドFC、26日に大一番 5年前…1万916人が見届けた歓喜を再び