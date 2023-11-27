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上乗せ額 なんと10倍！ 1万円分の商品券を1000円で販売、物価高受け1人1冊 南さつま市、予算3.3億円
2023/11/27 21:26
プレミアム付き商品券を買い求める市民＝２７日午前、南さつま市のＪＡ南さつま加世田支所
拡大
鹿児島県南さつま市は２７日、物価高対策の生活支援として各地区のＪＡ支所・出張所などで１０倍プレミアム付き商品券「きばっど商品券」の販売を始めた。５００円券２０枚（１万円分）が１０００円で購入できる。市民１人に付き１冊。販売は１２月２２日まで。
国の臨時交付金などを使い９月の一般会計補正予算に３億３７９９万円を計上した。商品券は１２月１日～２０２４年１月３１日、市内の３４０店舗（１１月２７日現在）で使える。市担当窓口＝０９９３（７６）１５０９。
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