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鹿児島・屋久島沖 米軍所属のオスプレイが墜落か　乗組員8人との情報

 2023/11/29 15:27
〈資料写真〉１０月２３日、大規模実働訓練で負傷者役を米軍オスプレイに搬送する陸上自衛隊員＝瀬戸内町の陸自瀬戸内分屯地
〈資料写真〉１０月２３日、大規模実働訓練で負傷者役を米軍オスプレイに搬送する陸上自衛隊員＝瀬戸内町の陸自瀬戸内分屯地
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　２９日午後２時４７分ごろ、「所属不明のオスプレイが鹿児島県屋久島沖で墜落した」と１１８番通報があった。

　第１０管区海上保安本部によると、米軍所属で乗組員は８人。
〈関連〉屋久島の位置を地図で確認する
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