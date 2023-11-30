66歳男性運転のバイクが電柱に衝突、心破裂で死亡　阿久根

「野球ばか、若すぎる」…元阪神・横田慎太郎さん死去、28歳 脳腫瘍が再々発 惜しむ声広がる

屋台、ホコ天、フェス…26日(日)は鹿児島市中心部がアツい！ 六つのイベント同時開催

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米軍はNGでも自衛隊はOK 自衛隊拠点がない徳之島での訓練、統幕長も「これだけできるとは…」と驚く歓迎ぶり