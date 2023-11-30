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事件・事故
66歳男性運転のバイクが電柱に衝突、心破裂で死亡 阿久根
2023/11/30 20:48
拡大
３０日午後１時２０分ごろ、鹿児島県阿久根市赤瀬川の県道で、同市脇本、会社員男性（６６）のオートバイが、進行方向左側の電柱に衝突した。男性は搬送先の病院で間もなく死亡した。死因は心破裂。
阿久根署によると、現場は片側１車線の直線。目撃者が通報した。同署が原因を調べている。
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