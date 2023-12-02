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鹿児島ユナイテッドFC、5年ぶりJ2昇格　最終戦で鳥取に1－1

 2023/12/02 16:05
ヘディングで競り合う鹿児島Ｕ・戸根＝鳥取市のＡｘｉｓバードスタジアム
ヘディングで競り合う鹿児島Ｕ・戸根＝鳥取市のＡｘｉｓバードスタジアム
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　サッカーＪ３の最終節は２日、各地で１０試合があり、鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２日、鳥取県のＡｘｉｓバードスタジアムで鳥取と対戦し１－１で引き分けた。勝ち点を６２に伸ばし昇格圏の２位が確定し、２０１８年以来のＪ２昇格を決めた。

　両チームともにゴール前に迫ったが得点できず０－０で折り返す。ＰＫで先制されたが後半３１分、途中出場の山本がゴールを決め同点に追いついた。

　昇格を争っていた３位富山はＹＳ横浜に２－１で勝利したが、鹿児島Ｕが得失点差で上回った。
前半、攻め上がる鹿児島Ｕの中原＝鳥取市のＡｘｉｓバードスタジアム
パブリックビューイングで応援する鹿児島Ｕのサポーターら＝２日、鹿児島市金生町のよかど鹿児島

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