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鳥インフルエンザ
出水養鶏場、鳥フル感染確認 採卵鶏２万３千羽殺処分へ
2023/12/03 07:42
発生農場に向かうためバスに乗り込む県職員＝３日午前６時４４分、出水市高尾野町大久保
拡大
鹿児島県は３日、出水市の養鶏場の鳥インフルエンザ疑い事例について、遺伝子（ＰＣＲ）検査で高病原性の感染を確認したと発表した。
県は同日午前７時から、発生農場の採卵鶏約２万３千羽の殺処分を始めた。出水市高尾野体育館前では、県職員３０人が発生農場に向かう２台のバスに乗り込み、午前６時４５分に出発した。
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