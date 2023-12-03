出水養鶏場、鳥フル感染確認　採卵鶏２万３千羽殺処分へ

うつぶせで海に浮く迷彩服の人影…「20代くらいに見えた」 米軍オスプレイ墜落 搭乗員発見の漁師、引き上げ時の衝撃語る

J2昇格「残り1枠」きょう決着 鹿児島ユナイテッドFCは敵地・鳥取戦、昨年は0－6大敗「借り返して上がる」

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観測ロケットS520－33号機の打ち上げ 12月2日へ再延期 内之浦、気象条件合わず 次世代の大気圏突入装置システム搭載