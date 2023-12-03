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出水養鶏場、鳥フル感染確認　採卵鶏２万３千羽殺処分へ

 2023/12/03 07:42
発生農場に向かうためバスに乗り込む県職員＝３日午前６時４４分、出水市高尾野町大久保
発生農場に向かうためバスに乗り込む県職員＝３日午前６時４４分、出水市高尾野町大久保
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　鹿児島県は３日、出水市の養鶏場の鳥インフルエンザ疑い事例について、遺伝子（ＰＣＲ）検査で高病原性の感染を確認したと発表した。

　県は同日午前７時から、発生農場の採卵鶏約２万３千羽の殺処分を始めた。出水市高尾野体育館前では、県職員３０人が発生農場に向かう２台のバスに乗り込み、午前６時４５分に出発した。
発生農場に向かうためバスに乗り込む県職員＝３日午前６時４４分、出水市高尾野町大久保
【表】発生疑い農場の位置を確認する
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