奄美空港に再び米軍オスプレイ2機飛来　屋久島沖墜落事故の救難活動で

鹿児島県屋久島沖の米空軍輸送機ＣＶ２２オスプレイ墜落事故で、奄美市笠利の奄美空港に３日午前９時半ごろ、救難活動と人員輸送のため、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）から別タイプのオスプレイ２機が飛来した。２機は同１０時５５分に離陸した。九州防衛局によると、２機は普天間所属のＭＶ２２。鹿児島県によると、米側から２日、奄美空港で２、３両日に離発着する旨の使用届が出ている。