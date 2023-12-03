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奄美空港に再び米軍オスプレイ2機飛来 屋久島沖墜落事故の救難活動で
2023/12/03 11:24
（資料写真）奄美空港に飛来した米海軍のオスプレイ＝２日午前１０時３２分、奄美市笠利
拡大
鹿児島県屋久島沖の米空軍輸送機ＣＶ２２オスプレイ墜落事故で、奄美市笠利の奄美空港に３日午前９時半ごろ、救難活動と人員輸送のため、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）から別タイプのオスプレイ２機が飛来した。２機は同１０時５５分に離陸した。
九州防衛局によると、２機は普天間所属のＭＶ２２。鹿児島県によると、米側から２日、奄美空港で２、３両日に離発着する旨の使用届が出ている。
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