パリ五輪 柔道女子78キロ級代表に高山莉加(鹿児島南高卒)内定　東京五輪金メダリストの浜田尚里は出場逃す

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フィリピン付近でM7.7の地震 鹿児島県東部に津波注意報、最大1ｍの波が到達見込み

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涙、涙、涙…「夢を見ているよう」 鹿児島ユナイテッドFCがJ2復帰 現地も地元も、サポーター沸騰

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全国のイーブイ好きが指宿（いぶすき）に集結 お目当てはデザインマンホール、9カ所を巡り交流深める

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出水で鳥インフル疑い、死んだ鶏が複数見つかる 高尾野の農場、2.3万羽飼養 陽性なら今季県内初、国内4例目

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冬のボーナス、どう使う？ 最多「生活費の補填」に続き20～50代が選んだ使い道とは

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好不調の波はあったけど…J2昇格果たした鹿児島ユナイテッドFC、終わってみれば今季はほぼ上位をキープ

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鹿児島県民なら誰もが知ってる柄、北欧風のガラス食器に！ 大正時代から変わらぬパッケージがモチーフ

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観測ロケットS520－33号機 12月1日午後4時打ち上げ JAXA、次世代の大気圏突入装置など搭載 内之浦観測所

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「家族もいるだろうに…悲しい」米軍オスプレイ墜落、地元漁師が懸命の捜索 機体残骸や遺留品30点以上回収、”現場”の南西20キロ付近に集中 屋久島

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鹿児島ユナイテッドFC、5年ぶりJ2昇格 最終戦で鳥取に1－1