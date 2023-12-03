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パリ五輪 柔道女子78キロ級代表に高山莉加(鹿児島南高卒)内定　東京五輪金メダリストの浜田尚里は出場逃す

 2023/12/03 22:48
パリ五輪代表に内定した高山莉加
パリ五輪代表に内定した高山莉加
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　全日本柔道連盟は３日、未決定だった３階級のパリ五輪の日本代表内定選手を発表し、女子７８キロ級で高山莉加（２９）＝三井住友海上、鹿児島南高卒＝が初選出された。

　同階級で東京五輪金メダリストの浜田尚里（３３）＝自衛隊、霧島市出身＝は２大会連続の出場を逃した。
東京五輪金メダリストの浜田尚里
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