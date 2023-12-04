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出水・鳥インフル、2万3000羽の殺処分完了　鹿児島県

 2023/12/04 08:14
鳥インフルエンザが発生した農場
鳥インフルエンザが発生した農場
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　鹿児島県は４日、鳥インフルエンザが発生した出水市の養鶏場で、飼っていた採卵鶏２万３０００羽の殺処分を午前２時３５分に完了したと発表した。

　感染確定を受け、３日午前７時から県職員が作業を進めていた。農場の清掃や消毒は続けている。
〈関連〉出水市の位置を地図で確認する
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