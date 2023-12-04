出水・鳥インフル、2万3000羽の殺処分完了　鹿児島県

削られ埋め立てられたけど…ポツンとたたずむ「恋島」、昔は恋人たちが人目忍び通った“聖地”だった

５．

好不調の波はあったけど…J2昇格果たした鹿児島ユナイテッドFC、終わってみれば今季はほぼ上位をキープ