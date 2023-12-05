米軍と自衛隊もオスプレイ飛行停止を…立民鹿児島県連が要請　日米地位協定の見直しも

屋久島沖の米空軍輸送機ＣＶ２２オスプレイ墜落事故で、立憲民主党鹿児島県連は４日、日本の捜査権を制限する日米地位協定の見直しや、米軍と自衛隊のオスプレイの飛行停止を塩田康一知事と防衛省に要請した。県連の柳誠子代表らが県庁と鹿児島市の九州防衛局鹿児島防衛事務所を訪れ、「オスプレイが米国をはじめ、日本国内で墜落や不時着などのトラブルを繰り返している」と指摘。塩田知事には協定見直しを政府に働きかけるよう申し入れた。４日は社民党県連合も同事務所を訪れ、事故原因の究明と自衛隊や米軍が使用するオスプレイの即時運用停止を求めた。