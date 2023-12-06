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えびの高原・硫黄山 噴火警戒レベル１に引き下げ 7月以来、鹿児島地方気象台
2023/12/06 12:08
拡大
鹿児島地方気象台は６日、霧島連山えびの高原・硫黄山の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。
火山性微動が減少し、山体浅部の膨張が停滞しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性は低くなったと判断した。レベル１になるのは７月７日以来。
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