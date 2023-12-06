えびの高原・硫黄山 噴火警戒レベル１に引き下げ　7月以来、鹿児島地方気象台

うつぶせで海に浮く迷彩服の人影…「20代くらいに見えた」 米軍オスプレイ墜落 搭乗員発見の漁師、引き上げ時の衝撃語る

屋台、ホコ天、フェス…26日(日)は鹿児島市中心部がアツい！ 六つのイベント同時開催

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米軍はNGでも自衛隊はOK 自衛隊拠点がない徳之島での訓練、統幕長も「これだけできるとは…」と驚く歓迎ぶり