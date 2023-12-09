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さつまゴルフリゾートが韓国企業に全株式譲渡 雇用、会員権は維持
2023/12/09 17:03
さつまゴルフリゾートのゴルフコース（同ホームページより）
拡大
鹿児島県さつま町求名の「さつまゴルフリゾート」は韓国でゴルフ練習場のフランチャイズ権販売などを手がける「ショーゴルフ」に全株式を譲渡した。営業はこれまで通りで、従業員約６０人の雇用、会員権などは維持される。
譲渡は１日で、代表取締役は２人になり、続投の山室美緒子氏と、ショーゴルフ会長のチョ・ソンジュン氏が就任した。
同施設は１９９１年に「イースタンリゾート薩摩」として開場。２００２年から京セラ興産（東京）、２０１９年から大和ＰＩパートナーズ（同）が運営していた。
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