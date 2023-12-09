鹿児島レブナイズ5連勝　岐阜に100－70

MVPと得点王…「半端ない」どころか「やばい」 大迫勇也選手たたえる巨大懸垂幕、古里に登場 南さつま市役所

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部活生30人乗りのバス、県道で横転し10人搬送 「乗務員への指導監督に不備」 鹿児島運輸支局が是正指示