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鹿児島レブナイズ5連勝　岐阜に100－70

 2023/12/09 19:53
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズのウィタカ＝サンアリーナせんだい
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズのウィタカ＝サンアリーナせんだい
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは９日、薩摩川内市のサンアリーナせんだいで岐阜と対戦し、１００－７０で５連勝を飾った。通算成績は１５勝４敗。レブナイズは１０日も、同会場で岐阜と対戦する。
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズの藤本＝サンアリーナせんだい
第１クオーター、相手のシュートをブロックする鹿児島レブナイズのゲインズ＝サンアリーナせんだい
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