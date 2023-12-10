もうすぐクリスマス…店頭にポインセチアずらり、色鮮やか　鹿児島市

師走に入り、赤と緑の葉が鮮やかなポインセチアが園芸店などに並んでいる。９日、鹿児島市春山町のグリーンプラザ川崎では、クリスマスの装飾とともに大小さまざまな鉢が買い物客の注目を集めていた。１１月中旬から販売を始めている。例年、個人用の小さいものから売れ始め、クリスマス間近になると贈答用の大きなものの予約が入るという。担当の松本さおりさん（５１）は「クリスマスツリーと一緒に写真を撮っているお客さんを見かける。季節を感じられうれしくなる」と話した。