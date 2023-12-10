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鹿児島レブナイズ
鹿児島レブナイズが6連勝 岐阜に94－66、通算16勝目 バスケB3
2023/12/10 14:59
第２クオーター、シュートを決める鹿児島レブナイズの藤本＝サンアリーナせんだい
拡大
バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１０日、薩摩川内市のサンアリーナせんだいで岐阜との第２戦に臨み、９４－６６で６連勝を飾った。通算成績は１６勝４敗。次節は１６、１７日、敵地で岡山と戦う。
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