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鹿児島レブナイズが6連勝　岐阜に94－66、通算16勝目　バスケB3　

 2023/12/10 14:59
第２クオーター、シュートを決める鹿児島レブナイズの藤本＝サンアリーナせんだい
第２クオーター、シュートを決める鹿児島レブナイズの藤本＝サンアリーナせんだい
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１０日、薩摩川内市のサンアリーナせんだいで岐阜との第２戦に臨み、９４－６６で６連勝を飾った。通算成績は１６勝４敗。次節は１６、１７日、敵地で岡山と戦う。
前半、ゴール下に切り込む鹿児島レブナイズのゲール＝サンアリーナせんだい
第２クオーター、鹿児島レブナイズのリチャードソンがシュートを決める＝サンアリーナせんだい
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