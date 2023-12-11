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携帯電話、KDDIの通信障害が復旧
2023/12/11 11:09
通信障害発生を伝えるＫＤＤＩのホームページ画面
拡大
ＫＤＤＩは、１１日朝から発生していた携帯電話の通信障害が午前１０時１１分ごろに復旧したと発表した。
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