携帯電話、KDDIの通信障害が復旧

南九州市長 塗木氏が3選、新人に2191票差 新議員18人も決まる

米軍、オスプレイ搭乗8人の写真と経歴を公開 「世界のどこにいても家族を大切に」「彼のユーモアは暗い時代を明るく」上官のコメント添え 屋久島沖墜落事故

削られ埋め立てられたけど…ポツンとたたずむ「恋島」、昔は恋人たちが人目忍び通った“聖地”だった

説明なし、勝手に港は使う…オスプレイ墜落、事故後の米軍対応に屋久島の漁師は不信感募らす

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24歳、幼い子2人…「いまいましいあの飛行機で、あと何人死ねばいいのか」 オスプレイ搭乗員の遺族が憤り 屋久島沖事故 米メディア「空軍史上で最悪」