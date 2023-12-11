TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

携帯電話、KDDIの通信障害が復旧

 2023/12/11 11:09
通信障害発生を伝えるＫＤＤＩのホームページ画面
通信障害発生を伝えるＫＤＤＩのホームページ画面
拡大拡大
　ＫＤＤＩは、１１日朝から発生していた携帯電話の通信障害が午前１０時１１分ごろに復旧したと発表した。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ