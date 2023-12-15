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屋久島沖オスプレイ墜落事故　捜索中の米軍関係ダイバー2人が行方不明か

 2023/12/15 11:40
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　鹿児島県屋久島沖の米軍オスプレイ墜落事故で、１５日午前１０時４５分ごろ、「捜索に当たっていたダイバー２人が行方不明になった」との情報が第１０管区海上保安本部に入った。

　１０管によると、ダイバーは米軍関係者。巡視船艇や航空機などで捜索に当たっている。
捜索活動を続ける米軍揚陸艇カラボザ＝１４日午後２時３７分、屋久島町
米軍の要請を受け出航するクレーン船＝１４日午前１１時３９分、屋久島町の安房港
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