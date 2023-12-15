南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
15
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
追悼 京セラ・稲盛和夫さん
奄美・沖縄 世界自然遺産
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
新型コロナウィルスに関する情報
都道府県版ジェンダーギャップ指数
第59回南日本作文コンクール入選作
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
2023鹿児島マラソン 写真で振り返る
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
南日本ブックレビュー
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
この夏 とっておきの九州旅
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
2024 カレンダー購入
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
防衛
屋久島沖オスプレイ墜落事故 捜索中の米軍関係ダイバー2人が行方不明か
2023/12/15 11:40
拡大
鹿児島県屋久島沖の米軍オスプレイ墜落事故で、１５日午前１０時４５分ごろ、「捜索に当たっていたダイバー２人が行方不明になった」との情報が第１０管区海上保安本部に入った。
１０管によると、ダイバーは米軍関係者。巡視船艇や航空機などで捜索に当たっている。
あわせて読みたい記事
屋久島沖で墜落オスプレイの胴体引き揚げへ、米軍が準備作業始まる クレーン船に協力要請
全オスプレイ飛行停止は「日本が要請を続けたから」 岸田首相、地元の懸念踏まえ運用停止の継続を求める
米軍オスプレイ 緊急着陸直前に機体回転、背面飛行か 間を置かず左エンジン爆発、墜落 屋久島空港近くの目撃者証言
オスプレイ緊急着陸要請から”空白の10分” 管制官不在の屋久島空港、滑走路では民間機が離陸態勢だった
野党議員「オスプレイは返品すべきだ」 九州・沖縄8平和団体など飛行停止継続を国に要請
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
また遅刻で「血の気が引いた…」 自民・宮路氏（衆院鹿児島1区）、内閣不信任採決に間に合わず厳重注意
12月15日 11:44
屋久島沖オスプレイ墜落事故 捜索中の米軍関係ダイバー2人が行方不明か
12月15日 11:40
屋久島沖で墜落オスプレイの胴体引き揚げへ、米軍が準備作業始まる クレーン船に協力要請
12月15日 11:03
老朽化の鹿児島市谷山支所を改修・増築へ 2028年度から利用開始
12月15日 10:00
鹿児島市、新給食センターを石谷町に建設へ 2029年度の供用目指す
12月15日 09:30
鹿児島茶に合うサツマイモ和甘味、頂点に立ったのは…？ 調理専門学生が考案、福岡で審査会
12月15日 09:00
【お知らせ】ホームページの有料記事 月に5本無料で読めます 「みなみパス おためし閲覧」スタート 南日本新聞社
12月15日 08:36
裏金問題 4閣僚交代「その場しのぎ」「期待できない」 有権者の受け止め冷ややか、政治不信広がる
12月15日 08:33
県都4館えりすぐりのグルメ4万円分が1.1万円の福袋に！ 初商いで抽選販売、センテラス天文館が初参加
12月15日 08:30
国体振り返り…「強化継続が必要」 県スポーツ協会が報告会、活躍選手ら表彰〈WEB限定写真あり〉
12月15日 08:00
月の超勤138時間、徹夜も…市教委の元職員、脳出血で後遺症 「公務災害」に認定 1.7億円の損賠求め鹿児島市を提訴
12月15日 07:56
川内原発事故に備え…県道川内串木野線2.8キロ整備へ 一部トンネル化や護岸かさ上げ
12月15日 07:30
自民森山総務会長、政治資金規正法改正に言及「必要があれば勇敢に」 安倍派4閣僚交代、派閥会合で苦言
12月15日 07:26
(詳報)川内原発20年運転延長 県議会委、挙手多数で「賛成」陳情採択 中村素子委員長「充実した審議できた」
12月15日 07:00
【全国高校サッカー県大会 きょう準決勝】スーパーシードの神村学園は出水中央と対戦 第2試合は鹿児島城西－鹿児島実
12月15日 06:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲