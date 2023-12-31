(更新)家電購入に最大20万円補助 高騰する光熱費「省エネ製品で乗り切って」 脱炭素で初商いも繁盛すれば…南種子町が太っ腹事業
2023/12/31 20:45
脱炭素社会を目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言している鹿児島県南種子町は、省エネ性能の高い家電製品を購入した町民に最大２０万円を補助する事業を展開中だ。光熱費高騰を受けた支援策で、初商いでの購入促進も狙う。
対象は省エネ達成率１００％以上の冷蔵庫・冷凍庫やエアコン、給湯器など９品目。町内で買うことを条件に、金額の３分の２を町が賄う。２０２３年４月１日から２４年２月末までの購入分を先着順で受け付ける。領収書や家電カタログの写しが必要。補助総額は５００万円。
財源には先の臨時国会で政府が上積みした重点支援地方交付金を充てた。小園裕康町長は「町内の経済活性化、環境対策の強化につなげたい」と話した。
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同事業は、３１日までに応募多数で予算上限に達した。
（３１日午後９時更新）
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