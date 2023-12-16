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神村学園7連覇、全国高校サッカー選手権へ　鹿児島城西を1－0で下す

 2023/12/16 14:50
前半、攻め込む神村・名和田＝白波スタジアム
前半、攻め込む神村・名和田＝白波スタジアム
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　第１０２回全国高校サッカー選手権鹿児島県大会は１６日、鹿児島市の白波スタジアムで決勝があり、神村学園が鹿児島城西を１－０で破って、史上最多の７連覇を飾った。

　神村は後半５分、ＦＷ西丸がキーパーのはじいたボールを押し込んで先制。難波や鈴木を中心に、無失点で守り抜いた。

　全国選手権に出場する神村は３１日、神奈川県のニッパツ三ツ沢球技場で松本国際（長野）と２回戦を戦う。
〈関連〉神村学園があるいちき串木野市を地図で確認する

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