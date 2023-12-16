神村学園7連覇、全国高校サッカー選手権へ　鹿児島城西を1－0で下す

燃料高だけじゃない、サウナ客の性的な不適切行為も問題に…鹿児島市の温泉施設「太陽ヘルスセンター」、来年3月末で閉店へ

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大麻の売人は25歳男女 隠語使いSNSで堂々集客、無料譲渡キャンペーンで若者取り込む 俳優・村杉蝉之介容疑者ら芋づる摘発 鹿児島西署