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JR鹿児島線・川内－市来間で上下線運転見合わせ　串木野駅構内の踏切近くで事故、柱が線路に倒れる

 2023/12/18 17:27
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　ＪＲ九州によると、１８日午後３時すぎ、串木野駅構内の踏切で、踏切入り口にある柱に車が衝突し、柱が線路に倒れた。この影響で、鹿児島線の川内－市来間の上下線で運転を見合わせている。
〈関連〉いちき串木野市の位置を地図で確認する

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