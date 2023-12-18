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JR鹿児島線・川内－市来間で上下線運転見合わせ 串木野駅構内の踏切近くで事故、柱が線路に倒れる
2023/12/18 17:27
拡大
ＪＲ九州によると、１８日午後３時すぎ、串木野駅構内の踏切で、踏切入り口にある柱に車が衝突し、柱が線路に倒れた。この影響で、鹿児島線の川内－市来間の上下線で運転を見合わせている。
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