新型コロナ新規感染が4週ぶりに減少　インフルも減る　鹿児島県内

鹿児島県は２２日、１１～１７日の新型コロナウイルス感染者について県内８９定点医療機関から３０３人の報告があったと公表した。前週より２５人少なく、４週ぶりに前週を下回った。１医療機関当たりの感染者の平均は３．４人だった。１医療機関当たりの平均感染者を県内１４保健所別に見ると、鹿児島市２．９１人、指宿６人、加世田２．３３人、伊集院３．２人、川薩４．１４人、出水１人、大口４人、姶良２．８２人、志布志５．４人、鹿屋７．８８人、西之表、屋久島各１．５人、名瀬２．２５人、徳之島２人だった。県内の入院患者は２０日午前０時時点で１６６人、重症者は１人。入院患者数に応じた４段階のフェーズ設定は「ゼロ」だった。インフルエンザの感染者は前週比３４７人減の３２８４人だった。１８～２２日に姶良、名瀬保健所管内の小学校２校が休校、学年・学級閉鎖は鹿児島市、指宿、姶良、志布志、名瀬の幼稚園、小学校、高校計９校だった。