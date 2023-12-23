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オスプレイ胴体引き揚げは25日以降に　屋久島町がホームページで公表

 2023/12/23 10:14
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　鹿児島県・屋久島沖での米空軍オスプレイ墜落事故で、機体胴体部の引き揚げが２５日以降に開始される見込みであることが分かった。屋久島町が防衛省からの情報としホームページで公表した。

　近日中にサルベージ船が入港し、必要な準備を経て作業が開始されるとしている。
〈関連〉米軍オスプレイの捜索救難活動について記載された屋久島町ホームページを確認する
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