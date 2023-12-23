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【全国高校バスケ女子】鹿児島高が初戦突破、県勢女子17年ぶり白星　延長の末、84－75で福島東稜を下す

 2023/12/23 10:55
第２クオーター、果敢に攻め込む鹿児島・牧之瀬＝武蔵野の森総合スポーツプラザ
第２クオーター、果敢に攻め込む鹿児島・牧之瀬＝武蔵野の森総合スポーツプラザ
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　バスケットボールの全国高校選手権は２３日、東京都の武蔵野の森総合スポーツプラザなどで開幕した。初日は１回戦があり、女子の鹿児島高は、福島東稜に延長戦の末８４－７５で勝利。県勢女子として１７年ぶりの白星を挙げた。
第２クオーター、鹿児島の山本が３点シュートを沈める＝武蔵野の森総合スポーツプラザ
第２クオーター、鹿児島の伊地知がシュートを決める＝武蔵野の森総合スポーツプラザ

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