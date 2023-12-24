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全国高校バスケ女子 鹿児島は2回戦で敗退 東海大諏訪（長野）に69－75
2023/12/24 10:39
前半、ドリブルで攻め込む鹿児島・西田＝東京体育館
拡大
バスケットボールの全国高校選手権第２日は２４日、東京体育館であり、女子の鹿児島は２回戦で東海大諏訪（長野）に６９－７５で敗れ、３回戦進出を逃した。
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