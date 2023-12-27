軽トラが倉庫に衝突　運転の75歳男性死亡　和泊

２７日午後０時２０分ごろ、鹿児島県和泊町和の町道で、知名町正名、会社役員男性（７５）の運転する軽トラックが倉庫に衝突した。男性は上半身を強く打ち、搬送先の病院で間もなく死亡した。沖永良部署が死因や事故原因を調べている。同署によると、現場は中央線のない見通しのいい直線で幅約４メートル。倉庫は進行方向の左側にあった。倉庫の所有者が「車が突っ込んできた。人がけがをしている」と１１０番した。