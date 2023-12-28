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年末年始のご馳走と言えば！　日本一の養殖ブリ、出荷ピーク　長島

 2023/12/28 08:08
水揚げされたブリを計量し、箱詰めする養殖業者ら＝２７日午前、長島町の薄井漁港
水揚げされたブリを計量し、箱詰めする養殖業者ら＝２７日午前、長島町の薄井漁港
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　養殖ブリ生産量日本一を誇る鹿児島県長島町の東町漁協で、年末年始用の出荷がピークを迎えている。港では連日、早朝から夕方まで水揚げ作業が続き、にぎやかな声が響いている。

　２７日、同町の薄井漁港では２０の養殖業者が次々と船を着け、丸々と育ったブリ約３万５０００匹を水揚げした。書き入れ時だけに家族や知人なども協力し、計量や箱詰めに精を出した。

　同漁協によると、今年は２年物の４、５キロ台が中心。１２月後半だけで１６万匹を国内外へ送り出すという。中薗康彦販売事業部長（５７）は「年末年始はぜひ長島のブリを味わって」と話した。
【別カット】水揚げされたブリの出荷作業に精を出す養殖業者ら＝２７日午前１１時、長島町の薄井漁港
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