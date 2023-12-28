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宇宙開発
H3ロケット2号機、2月15日打ち上げ 2機の超小型衛星を搭載、JAXAが発表
2023/12/28 12:16
拡大
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２８日、新型基幹ロケット「Ｈ３」２号機を来年２月１５日午前９時２２分５５秒〜午後１時６分３４秒に鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。２機の超小型衛星を搭載する。予備期間は３月３１日まで。
１号機は今年３月７日に打ち上げられたが、２段エンジンが着火せず、指令破壊された。ＪＡＸＡは原因を３つに絞り込み、点火装置の絶縁強化などの対策を施した。
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