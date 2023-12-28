H3ロケット2号機、2月15日打ち上げ　2機の超小型衛星を搭載、JAXAが発表

１．

外国人寮も建て「3年大事に育てたのに…」 技能実習終えた18人中、半数超は県外へ 地方の受け入れ先、新制度案に尽きない不安

２．

交番、駐在所から固定電話が消えた…165カ所を廃止 経費節減だけじゃない鹿児島県警の狙い

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「サッカースタジアム構想は白紙に」 共産市議団、独自アンケートで「反対」60％を踏まえ鹿児島市長に要望

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議会改革の先進地視察のはずが…肝付町議ら、特産リンゴを買うため公務の一部急きょ取りやめ

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小学校教諭の47歳男、知人女性にわいせつ行為 「勤務態度に問題なかった」と学校 鹿児島県警、容疑で逮捕

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「痔の患部を職員の前で露出させられた」「16人相部屋、違法な狭さ」…精神的苦痛訴え、元実習生フィリピン女性4人が監理団体を損賠提訴 鹿児島地裁

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常連客に見守られ…お好み焼き屋「たこ八食堂」が55年で幕 最終日は開店前から大行列 鹿児島市

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鹿児島中央－伊集院、大みそか夜の運転見合わせ 伊集院－川内も一部運休 JR九州、橋の架け替え工事のため

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知人女性に不同意わいせつ 小学校教諭の47歳男を懲戒免職 鹿児島県教委

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「あまちゃん」俳優の村杉蝉之介容疑者を再逮捕 自宅で大麻リキッド所持疑い 福島県警