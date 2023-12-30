【鹿児島の初詣・正月行事情報（上）】鹿児島市・指宿・南九州・枕崎・南さつま・日置・薩摩川内・いちき串木野・長島・出水・さつま・伊佐・湧水

●初詣

●伝統行事

◇照国神社（鹿児島市） ３１日午前８時から終日供祭、午後４時から大祓、除夜祭。１日は午前５時に歳旦祭。２日午前７時、初日供祭。３日午前９時、元始祭。７日午前８時、七草祭。３１日午後１１時半～１日午前３時は周辺道路の交通規制がある。◇梅ケ渕観音（鹿児島市） １日午前０時ごろと同日午前１０時ごろ人出が多い。◇荒田八幡宮（鹿児島市） ３１日午後４時半、大祓式。同５時頃、除夜祭。１日朝、歳旦祭。駐車場約１０台。周辺にコインパーキングあり。◇松原神社（鹿児島市） ３１日午後４時、大祓式。同１０時、除夜祭。１日午前８時、歳旦祭。２日午前９時、初日供祭。３日午前９時、元始祭。５日午前９時、初月次祭。駐車場３０台。◇塩竃神社（鹿児島市） １日午前０時から豚汁、ふるまい酒。先着５０人にえとの手ぬぐい。駐車場１０台ほど。◇県護国神社（鹿児島市） ３１日午後１１時、除夜祭。同１１時半、御神火大祓（初穂料５００円）。１日午前１０時、歳旦祭。２日午前１０時、初日供祭。３日午前１０時、元始祭。１～３日、獅子舞奉納。駐車場６００台。◇南洲神社（鹿児島市） １日午前０時、除夜祭。同７時、歳旦祭。３日午前７時、原始祭。駐車場７０台。◇谷山神社（鹿児島市） ３１日午後１１時、大祓、除夜祭。１日午前７時、歳旦祭。駐車場８５台。◇花尾神社（鹿児島市） １日午前０時、年始太鼓。同１１時、歳旦祭。駐車場約５０台。◇揖宿神社（指宿市） ３１日午後７時、除夜祭。１日午前０時から湯豊太鼓、午前９時から元旦祭。駐車場１００台。◇枚聞神社（指宿市） ３１日午後４時から大祓式、除夜祭。１日午前５時、歳旦祭。駐車場７００台。◇釜蓋神社（南九州市） １日午前６時ごろから参拝者が増える。周辺空き地に約１００台駐車可。◇豊玉姫神社（南九州市） １日午前０時から年越しの大祓、午前９時から歳旦祭。駐車場２００台。◇南方神社（枕崎市） １日午前８時半から歳旦祭。周辺に約１００台駐車可。◇竹田神社（南さつま市） ３１日午後１１時半からかがり火をたき始める。１日午前７時から元日祭。駐車場は境内周辺。◇野間神社（南さつま市） １日午前５時ごろから参拝客が増える。午前１０時から元日祭。徒歩３０分ほどで野間岳山頂に。境内下に駐車場。◇金峯神社（南さつま市） １日午前５時ごろから参拝客が増える。午前１０時から元日祭。午前７時半ごろから金峰権現太鼓の演奏がある。◇徳重神社（日置市） １日午前０時から歳旦祭。駐車場約１００台。◇大汝牟遅神社（日置市） １日午前１０時から歳旦祭。駐車場約５０台。◇稲荷神社（日置市） １日午前１０時から歳旦祭。駐車場約２０台。◇新田神社（薩摩川内市） ３１日午後２時半から除夜祭、古守札焼上祭。１日午前５時から歳旦祭。３日午前７時半から元始祭。７日午前９時から武射祭。駐車場５００台。◇藤川天神（薩摩川内市東郷） １日午前０時から除夜祭。同１０時から歳旦祭。駐車場２００台。◇大宮神社（薩摩川内市入来） ３１日午後１１時半から除夜祭。１日午前０時から神舞を奉納する。◇串木野神社（いちき串木野市） １日午前０時より初詣参拝可。正午から歳旦祭。駐車場５０台。◇羽島崎神社（いちき串木野市） １日午前０時より初詣参拝可。駐車場４０台。◇冠嶽神社（いちき串木野市） １日午前９時から歳旦祭。駐車場８０台。◇冠嶽山鎭國寺頂峯院（いちき串木野市） １～３日午前８時～午後５時修正会。３日午後２時から初護摩供養。７日先祖供養、七草おはらい、８日御札焼。駐車場１００台。◇行人岳不動明王（長島町） ３１日午後１１時半ごろから除夜の鐘。初日の出参拝も。駐車場約５０台。◇加紫久利神社（出水市） ３０日午後３時から大祓式、３１日午後５時から除夜祭。１日午前０時から大太鼓を合図に参拝。同午前８時から歳旦祭。◇諏訪神社（出水市） ３１日午後１１時４５分から除夜祭。１日午前７時から元旦祭。◇箱崎八幡神社（出水市） ３１日午後５時から大祓祭、同１１時半から除夜祭。１日午前５時から歳旦祭。◇紫尾神社（出水市高尾野） ３１日午後１１時半から大祓式、除夜祭。１日午前０時から歳旦祭。◇紫尾神社（さつま町） １日午前０時ごろから甘酒やお神酒を振る舞う。駐車場あり。内村さん◇郡山八幡神社（伊佐市） ３１日午後８時から除夜祭、１日午前８時から歳旦祭。駐車場１００台。◇勝栗神社（湧水町） ３１日午後１１時半から歳旦祭。駐車場１００台。【中川ごちょう踊り】 指宿市 高祖神社～中川公民館（１日午前１１時）【サンコンメ】 指宿市 浜児ケ水地区（７日午後２時）【ダセチッ】 指宿市 利永地区（１４日午後４時）【ウナッメイ】 指宿市 鰻地区地蔵堂（１５、１６日午前５時～夕方）【メンドン】 指宿市 利永地区（２１日午後３時半）【火の神太鼓初打ち】 枕崎市 火之神公園（１日午前６時半）【ハマテゴ】 枕崎市 小江平公民館（２日午前９時）【甑島のトシドン】 薩摩川内市 下甑町内（３１日午後７時ごろ～）【入来神舞】 薩摩川内市 大宮神社（１日午前０時～）