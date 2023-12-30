【鹿児島の初詣・正月行事情報（下）】霧島・姶良・曽於・志布志・大崎・鹿屋・肝付・南大隅・西之表・中種子・南種子・屋久島・奄美・喜界・和泊・与論・天城・都城・高原

●初詣

●伝統行事

◇霧島神宮（霧島市） ３１日午後４時から大祓式、除夜祭。１日午前５時半から歳旦祭。駐車場１４００台。午前０時に天孫降臨霧島九面太鼓元旦奉納。◇鹿児島神宮（霧島市） ３１日午後４時から大祓式、除夜祭。１日午前５時から歳旦祭。駐車場２５０台。◇安良神社（霧島市） ３１日午後１０時から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場５０台。◇蒲生八幡神社（姶良市） ３１日午後１時、除夜祭。１日午前７時、歳旦祭。◇精矛神社（姶良市） ３１日午後４時、大祓。１日、歳旦祭。３日、元始祭。◇梅北神社（姶良市） １、２日午前８時～午後５時、ぜんざいの振る舞いや、イチゴ、焼酎、米などが当たるくじ引きがある。◇紹隆寺（姶良市） ３１日午後７時から鐘つき。一般参加できる。◇岩川八幡神社（曽於市） １日午前１０時から歳旦祭。駐車場５０台。◇投谷八幡神社（曽於市） ３１日午後１１時４５分から年越し祭。駐車場１００台。◇住吉神社（曽於市） １日午前０時から歳旦祭。駐車場２００台。◇檍神社（曽於市） ３１日午後１１時から竹灯籠の出迎え。駐車場１００台。◇白鳥神社（志布志市） ３１日午後１１時半から元旦祭（神事のみ）◇早鈴神社（志布志市） ３１日午後１１時半から元旦祭（神事のみ）。◇松山神社（志布志市） １日午前０時過ぎから元旦祭（神事のみ）。駐車場２０台。◇蓬原熊野神社（志布志市） １日午前９時から元旦祭（神事のみ）。駐車場２０台。◇安楽山宮神社（志布志市） ３１日午後１１時から除夜祭（神事のみ）、１日午前８時から元旦祭、午後１時から千軒太鼓。駐車場８０台。◇田之浦山宮神社（志布志市） １日午前１０時から元旦祭（神事のみ）。駐車場５０台。◇都萬神社（大崎町） １日午前１１時から豊栄（とよさか）の舞奉納。◇田崎神社（鹿屋市） １日午前０時から歳旦祭。駐車場約６０台。臨時駐車場約１０台。◇吾平山上陵（鹿屋市） １日午前０時開門、午後５時半閉門。２、３日は午前７時半～午後５時半。駐車場約３００台（シャトルバスの運行なし）。出店あり。◇吾平町鵜戸神社（鹿屋市） ３１日午後８時からかがり火をたき、同９時から大祓式、同１０時から除夜祭。１日午前１０時から歳旦祭。駐車場約３０台。◇四十九所神社（肝付町） ３１日午後１１時から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場約１０台。◇諏訪神社（南大隅町） 参拝は１日午前０時から。駐車場２０台。◇御崎神社（南大隅町佐多岬公園内） 参拝は１日午前７時ごろから。有料でシャトルバスを運行する。◇伊勢神社（西之表市） １日午前１１時から元旦祭。駐車場あり。◇熊野神社（中種子町） １日午前１０時から元旦祭。近くに駐車場あり。◇宝満神社（南種子町） １日午前８時から元旦祭。周辺に駐車場あり。◇益救神社（屋久島町） ３１日午後１１時から除夜祭、同４５分から益救神太鼓。１日午前１０時から歳旦祭。駐車場２０台。◇高千穂神社（奄美市） ３１日午後１１時から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場１２台。◇高千穂神社（喜界町） ３１日午後１１時４５分から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場３０台。◇高千穂神社（和泊町） ３１日午前１０時から除夜祭、３１日午後５時から大祓い、１日午前８時から歳旦祭。駐車場１５台。◇地主神社（与論町） ３１日午後５時から大祓い、１日午前６時半から歳旦祭。駐車場約５０台。◇松原神社（天城町）１日午前０時から先着１００人に小さい絵馬を授与。駐車場３０台。◇神柱宮（都城市） ３１日午後３時から大祓い式。１日午前１時から歳旦祭、３日午前８時半から元始祭。駐車場１２０台。◇東霧島神社（都城市） １日午前０時から元旦祭、正午から龍神太鼓、午後１時から龍神神楽の奉納がある。先着３６５人に御神箸を配る。駐車場５００台。◇狭野神社（高原町） ３１日午後１１時半から除夜祭。１日午前０時から歳旦祭。３日午前１０時から元始祭。駐車場３００台。【熊野神社の鬼追い】 曽於市 熊野神社（７日午後８時）【テコテンドン】 肝付町 平田神社（２日午前８時）【ドヤドヤサー】 肝付町 内之浦漁港付近（７日午後１時半）【柴祭り】 錦江町 旗山神社、立神神社（２日）、旗山神社、高穂神社（３日）【大的始式】 西之表市 栖林神社（１１日午後６時）