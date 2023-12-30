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【鹿児島の初詣・正月行事情報（下）】霧島・姶良・曽於・志布志・大崎・鹿屋・肝付・南大隅・西之表・中種子・南種子・屋久島・奄美・喜界・和泊・与論・天城・都城・高原

 2023/12/30 17:58
２０２３年１月１日、初詣に訪れた参拝者でにぎわう境内＝霧島市の霧島神宮
２０２３年１月１日、初詣に訪れた参拝者でにぎわう境内＝霧島市の霧島神宮
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●初詣

　◇霧島神宮（霧島市）　３１日午後４時から大祓式、除夜祭。１日午前５時半から歳旦祭。駐車場１４００台。午前０時に天孫降臨霧島九面太鼓元旦奉納。

　◇鹿児島神宮（霧島市）　３１日午後４時から大祓式、除夜祭。１日午前５時から歳旦祭。駐車場２５０台。

　◇安良神社（霧島市）　３１日午後１０時から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場５０台。

　◇蒲生八幡神社（姶良市）　３１日午後１時、除夜祭。１日午前７時、歳旦祭。

　◇精矛神社（姶良市）　３１日午後４時、大祓。１日、歳旦祭。３日、元始祭。

　◇梅北神社（姶良市）　１、２日午前８時～午後５時、ぜんざいの振る舞いや、イチゴ、焼酎、米などが当たるくじ引きがある。

　◇紹隆寺（姶良市）　３１日午後７時から鐘つき。一般参加できる。

　◇岩川八幡神社（曽於市）　１日午前１０時から歳旦祭。駐車場５０台。

　◇投谷八幡神社（曽於市）　３１日午後１１時４５分から年越し祭。駐車場１００台。

　◇住吉神社（曽於市）　１日午前０時から歳旦祭。駐車場２００台。

　◇檍神社（曽於市）　３１日午後１１時から竹灯籠の出迎え。駐車場１００台。

　◇白鳥神社（志布志市）　３１日午後１１時半から元旦祭（神事のみ）

　◇早鈴神社（志布志市）　３１日午後１１時半から元旦祭（神事のみ）。

　◇松山神社（志布志市）　１日午前０時過ぎから元旦祭（神事のみ）。駐車場２０台。

　◇蓬原熊野神社（志布志市）　１日午前９時から元旦祭（神事のみ）。駐車場２０台。

　◇安楽山宮神社（志布志市）　３１日午後１１時から除夜祭（神事のみ）、１日午前８時から元旦祭、午後１時から千軒太鼓。駐車場８０台。

　◇田之浦山宮神社（志布志市）　１日午前１０時から元旦祭（神事のみ）。駐車場５０台。

　◇都萬神社（大崎町）　１日午前１１時から豊栄（とよさか）の舞奉納。

　◇田崎神社（鹿屋市）　１日午前０時から歳旦祭。駐車場約６０台。臨時駐車場約１０台。

　◇吾平山上陵（鹿屋市）　１日午前０時開門、午後５時半閉門。２、３日は午前７時半～午後５時半。駐車場約３００台（シャトルバスの運行なし）。出店あり。

　◇吾平町鵜戸神社（鹿屋市）　３１日午後８時からかがり火をたき、同９時から大祓式、同１０時から除夜祭。１日午前１０時から歳旦祭。駐車場約３０台。

　◇四十九所神社（肝付町）　３１日午後１１時から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場約１０台。

　◇諏訪神社（南大隅町）　参拝は１日午前０時から。駐車場２０台。

　◇御崎神社（南大隅町佐多岬公園内）　参拝は１日午前７時ごろから。有料でシャトルバスを運行する。

　◇伊勢神社（西之表市）　１日午前１１時から元旦祭。駐車場あり。

　◇熊野神社（中種子町）　１日午前１０時から元旦祭。近くに駐車場あり。

　◇宝満神社（南種子町）　１日午前８時から元旦祭。周辺に駐車場あり。

　◇益救神社（屋久島町）　３１日午後１１時から除夜祭、同４５分から益救神太鼓。１日午前１０時から歳旦祭。駐車場２０台。

　◇高千穂神社（奄美市）　３１日午後１１時から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場１２台。

　◇高千穂神社（喜界町）　３１日午後１１時４５分から除夜祭、１日午前１０時から歳旦祭。駐車場３０台。

　◇高千穂神社（和泊町）　３１日午前１０時から除夜祭、３１日午後５時から大祓い、１日午前８時から歳旦祭。駐車場１５台。

　◇地主神社（与論町）　３１日午後５時から大祓い、１日午前６時半から歳旦祭。駐車場約５０台。

　◇松原神社（天城町）１日午前０時から先着１００人に小さい絵馬を授与。駐車場３０台。

　◇神柱宮（都城市）　３１日午後３時から大祓い式。１日午前１時から歳旦祭、３日午前８時半から元始祭。駐車場１２０台。

　◇東霧島神社（都城市）　１日午前０時から元旦祭、正午から龍神太鼓、午後１時から龍神神楽の奉納がある。先着３６５人に御神箸を配る。駐車場５００台。

　◇狭野神社（高原町）　３１日午後１１時半から除夜祭。１日午前０時から歳旦祭。３日午前１０時から元始祭。駐車場３００台。

●伝統行事

　【熊野神社の鬼追い】　曽於市　熊野神社（７日午後８時）

　【テコテンドン】　肝付町　平田神社（２日午前８時）

　【ドヤドヤサー】　肝付町　内之浦漁港付近（７日午後１時半）

　【柴祭り】　錦江町　旗山神社、立神神社（２日）、旗山神社、高穂神社（３日）

　【大的始式】　西之表市　栖林神社（１１日午後６時）
正月行事「テコテンドン」。山頂付近で祠（ほこら）に手を合わせる参加者＝１月２日、肝付町岸良
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