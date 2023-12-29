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〈更新〉「フェリーとしま2」で火災か「機関室から出火」と通報　乗客ら29人全員を救助　鹿児島・悪石島沖

 2023/12/29 09:18
【資料写真】航行中に火災が発生したフェリーとしま２＝鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
【資料写真】航行中に火災が発生したフェリーとしま２＝鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
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　２９日午前６時４０分ごろ、鹿児島県十島村の村営船「フェリーとしま２」の乗組員から「機関室から出火し、消火活動をしている」との通報が鹿児島海上保安本部にあった。

　海保によると、としま２は悪石島沖に停泊している。海保の巡視船が救助に向かっている。乗客11人、乗組員18人が乗っていた。救命いかだで救助を待っている。　

　同日午前２時に名瀬港を出航し、十島村各港をへて鹿児島港に向かう便だったとみられる。


　十島村役場によると、同村営船「フェリーとしま２」の火災で、乗客１１人、乗組員１８人の全員が救助された。
【地図】十島村悪石島の位置を確認する
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