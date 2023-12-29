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〈更新〉フェリーとしま2火災、全員救助 鹿児島・悪石島沖
2023/12/29 09:50
【資料写真】航行中に火災が発生したフェリーとしま２＝鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
拡大
鹿児島県十島村役場によると、同村営船「フェリーとしま２」の火災で、乗客１１人、乗組員１８人の全員が救助された。
◇
十島村役場によると、同村営船「フェリーとしま２」の火災で、乗客１１人、乗組員１１人が救助された。乗組員７人は船内で消火活動をしている。（２９日午前１０時２１分更新）
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