〈更新〉フェリーとしま2火災、全員救助　鹿児島・悪石島沖

鹿児島県十島村役場によると、同村営船「フェリーとしま２」の火災で、乗客１１人、乗組員１８人の全員が救助された。十島村役場によると、同村営船「フェリーとしま２」の火災で、乗客１１人、乗組員１１人が救助された。乗組員７人は船内で消火活動をしている。（２９日午前１０時２１分更新）