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霧島神宮、鹿児島神宮、枚聞神社 初詣で交通規制
2023/12/30 07:00
拡大
鹿児島県内の主な神宮、神社周辺は３１日夜から正月三が日にかけ、初詣客で混雑が予想される。一帯の交通規制と三が日の人出見込みは次の通り。
【霧島神宮（霧島市霧島田口）】３１日午後１０時～３日午後６時。人出のピークは３１日午後１０時～１日午前３時と、１～３日午前１１時～午後３時。２５万人。
【鹿児島神宮（霧島市隼人町内）】３１日午後１０時～３日午後６時。人出のピークは１～３日の午前１１時～午後３時ごろ。１５万人。
【枚聞神社（指宿市開聞十町）】３１日午後１１時～３日午後５時。三が日は午前中の人出が多い。１２万人。
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