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【全日本高校女子サッカー】神村が初戦突破　北海道文教付に4－0と快勝

 2023/12/30 12:08
前半、球際で激しく競り合うＭＦ山田＝三木総合防災公園
前半、球際で激しく競り合うＭＦ山田＝三木総合防災公園
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　全日本高校女子サッカーは３０日、兵庫県で開幕し初日は１回戦があった。神村学園は北海道文教付を４－０で破り、２回戦に駒を進めた。

　神村は、前半４分に中央から三冨がミドルシュートを決め先制。１５分には上田彩がゴール前に詰めて２点目を奪った。後半もサイド攻撃などで崩し、主導権を握り続けた。
前半、シュートを放つＤＦ幸福＝三木総合防災公園
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