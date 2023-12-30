【全日本高校女子サッカー】神村が初戦突破　北海道文教付に4－0と快勝

外国人寮も建て「3年大事に育てたのに…」 技能実習終えた18人中、半数超は県外へ 地方の受け入れ先、新制度案に尽きない不安

〈更新〉「フェリーとしま2」で火災か「機関室から出火」と通報 乗客ら29人全員を救助 鹿児島・悪石島沖

「ビッグモーターに続きメーカー不正」…ダイハツ出荷停止、中古車市場にも影響 在庫抱え、下取りも厳しく「ユーザーが損する」

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交番、駐在所から固定電話が消えた…165カ所を廃止 経費節減だけじゃない鹿児島県警の狙い