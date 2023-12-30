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【全日本高校女子サッカー】神村が初戦突破 北海道文教付に4－0と快勝
2023/12/30 12:08
前半、球際で激しく競り合うＭＦ山田＝三木総合防災公園
拡大
全日本高校女子サッカーは３０日、兵庫県で開幕し初日は１回戦があった。神村学園は北海道文教付を４－０で破り、２回戦に駒を進めた。
神村は、前半４分に中央から三冨がミドルシュートを決め先制。１５分には上田彩がゴール前に詰めて２点目を奪った。後半もサイド攻撃などで崩し、主導権を握り続けた。
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