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【全日本高校女子サッカー】神村、ベスト8進出 高知に7－0と圧勝
2023/12/31 12:20
ゴール前で競り合う神村の選手ら＝三木総合防災公園
拡大
全日本高校女子サッカー選手権は３１日、兵庫県で２回戦があり、神村学園は高知を７－０で下し準々決勝に駒を進めた。
神村は前半７分、岩下がゴールを決め先制。１７分、２０分には三冨がシュートを決め３－０。前半だけで６得点を挙げ、後半にも追加点を奪った。
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