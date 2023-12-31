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【全日本高校女子サッカー】神村、ベスト8進出　高知に7－0と圧勝

 2023/12/31 12:20
ゴール前で競り合う神村の選手ら＝三木総合防災公園
ゴール前で競り合う神村の選手ら＝三木総合防災公園
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　全日本高校女子サッカー選手権は３１日、兵庫県で２回戦があり、神村学園は高知を７－０で下し準々決勝に駒を進めた。

　神村は前半７分、岩下がゴールを決め先制。１７分、２０分には三冨がシュートを決め３－０。前半だけで６得点を挙げ、後半にも追加点を奪った。
〈別カット〉ゴール前に迫る神村の選手＝三木総合防災公園
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