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【全日本高校女子サッカー】神村学園は4強ならず、藤枝順心（静岡）に0－1

 2024/01/03 15:44
攻め込む神村の選手ら＝三木総合防災公園
攻め込む神村の選手ら＝三木総合防災公園
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　全日本高校女子サッカー選手権は３日、兵庫県の三木総合防災公園で準々決勝があり、神村学園（鹿児島）は藤枝順心（静岡）に０－１で敗れた。

　試合は互いに譲らず０－０のまま進んだ。神村は終了間際にＰＫで決勝点を奪われた。
〈別カット〉シュートを放つ神村の選手＝三木総合防災公園
〈別カット〉シュートを放つ神村の選手＝三木総合防災公園
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