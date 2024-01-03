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【全日本高校女子サッカー】神村学園は4強ならず、藤枝順心（静岡）に0－1
2024/01/03 15:44
攻め込む神村の選手ら＝三木総合防災公園
拡大
全日本高校女子サッカー選手権は３日、兵庫県の三木総合防災公園で準々決勝があり、神村学園（鹿児島）は藤枝順心（静岡）に０－１で敗れた。
試合は互いに譲らず０－０のまま進んだ。神村は終了間際にＰＫで決勝点を奪われた。
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