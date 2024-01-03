【全日本高校女子サッカー】神村学園は4強ならず、藤枝順心（静岡）に0－1

交番、駐在所から固定電話が消えた…165カ所を廃止 経費節減だけじゃない鹿児島県警の狙い

10．

【鹿児島の初詣・正月行事情報（下）】霧島・姶良・曽於・志布志・大崎・鹿屋・肝付・南大隅・西之表・中種子・南種子・屋久島・奄美・喜界・和泊・与論・天城・都城・高原