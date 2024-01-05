早朝、85歳男性宅から出火　焼け跡から1人の遺体、80代妻と連絡取れず　鹿児島・鹿屋

５日午前６時１５分ごろ、鹿屋市東原町の無職男性（８５）方から出火、木造平屋住家１棟約３００平方メートルを全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。男性の８０代の妻と連絡が取れておらず、鹿屋署が身元を確認している。同署によると、男性は妻と６０代の息子との３人暮らし。出火当時、全員家におり、男性と息子は逃げて無事だった。近隣住民が「家が燃えている」と１１９番した。