南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
5
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
追悼 京セラ・稲盛和夫さん
奄美・沖縄 世界自然遺産
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
新型コロナウィルスに関する情報
都道府県版ジェンダーギャップ指数
第59回南日本作文コンクール入選作
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
2023鹿児島マラソン 写真で振り返る
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
南日本ブックレビュー
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
この夏 とっておきの九州旅
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
2024 カレンダー購入
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
早朝、85歳男性宅から出火 焼け跡から1人の遺体、80代妻と連絡取れず 鹿児島・鹿屋
2024/01/05 12:10
全焼した住家＝５日午前６時５０分ごろ、鹿屋市東原町
拡大
５日午前６時１５分ごろ、鹿屋市東原町の無職男性（８５）方から出火、木造平屋住家１棟約３００平方メートルを全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。男性の８０代の妻と連絡が取れておらず、鹿屋署が身元を確認している。
同署によると、男性は妻と６０代の息子との３人暮らし。出火当時、全員家におり、男性と息子は逃げて無事だった。近隣住民が「家が燃えている」と１１９番した。
あわせて読みたい記事
自転車で横断中の70歳女性、車にはねられ意識不明の重体 運転手の75歳女を逮捕 薩摩川内署
羽田航空機事故から一夜明け…帰省客らＵターンピーク、キャンセル待ちで行列 鹿児島空港
羽田空港航空機炎上事故の影響は全国に…Uターン客を直撃、鹿児島空港も大混雑
シラスウナギ漁中か、78歳男性が死亡 「人が流れてきて心肺停止状態」と119番 鹿児島・日置市の神之川
火災のフェリーとしま2 運航再開の見通し立たず 鹿児島港に到着、海保が出火原因調査
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
早朝、85歳男性宅から出火 焼け跡から1人の遺体、80代妻と連絡取れず 鹿児島・鹿屋
1月5日 12:10
水辺で優雅に…コハクチョウの幼鳥、鹿屋の肝属川に〈WEB限定写真〉
1月5日 12:10
市有林の間伐材で六角積み木、出生届の保護者にプレゼント 鹿児島市、年間5000人想定
1月5日 11:50
世界トップ級のシリカ含有量 霧島市営「関平鉱泉」…売れ行き好調で鉱泉所運営の温泉は時間限定入浴、水ものじゃない人気確立へのあの手この手
1月5日 11:45
【全日本バレー高校選手権】鹿児島女高、２回戦で習志野（千葉）に１－２で敗退
1月5日 10:50
【能登半島地震】鹿児島県知事、被災地へ職員派遣に意欲 仕事始め式「迅速な対応、協力を」
1月5日 10:42
変化の辰年、どう対応 県内企業の年始式でトップが訓示「井の中の蛙とならず大海へ」「予測不能な時代、柔軟に」
1月5日 09:00
魅せた強いフィジカル、同点ゴール…神村学園主将・西丸道人、J2仙台へ「人として成長した最高の6年間だった」〈全国高校サッカー近江戦から〉
1月5日 08:30
9年前に夫他界、87歳女性が終活で考えた「残った資産は社会貢献に」…自宅も売却、計4000万円を救急車両購入に寄付
1月5日 08:03
10月で新市発足20年、薩摩川内市が記念ロゴマーク 大綱、川内川、キビナゴ、ベッコウトンボ…地元デザイナー案採用
1月5日 08:00
天国のじいちゃん、一族みんな仲良しだよ 4世代58人、元日に大集合（6年ぶり5回目） 最長老97歳が招集「アレせんとか」 志布志
1月5日 07:31
【春高バレー女子】「緊張よりわくわく勝る」2年生MB陣が活躍、チームに勢い 鹿児島女が初戦突破
1月5日 07:30
地震だけじゃない。噴火も水害も…日頃の備え今こそ再確認 鹿児島県が想定する南海トラフ巨大地震の「最悪シナリオ」とは
1月5日 07:03
自分の命は自分で守る…交通事故死者は6年連続減だが、夜間歩行者は全員が反射材未着用 シートベルトも半数超 県内23年統計
1月5日 07:00
看護師に強制性交疑い、医師会元職員を不起訴 鹿児島地検、理由は明らかにせず
1月5日 06:39
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲