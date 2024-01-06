〈能登半島地震〉被災者支援へ義援金、募金の受け付け広がる　自治体や企業が相次ぎ箱設置

石川県で最大震度７を観測した能登半島地震の被災者を支援するため、鹿児島県内の自治体などが義援金や募金の受け付けを始めている。鹿児島市は４日、義援金箱を設置した。市役所と８支所、東桜島合同庁舎、水道局、船舶局（桜島港フェリーターミナル）、交通局、市立病院の計１４カ所。２月２日まで。市民相談センターの福田聖人所長（５９）は「被災されている方への温かいご支援をお願いしたい」と呼びかけた。集まった義援金は日本赤十字社が被災地へ全額配分する。霧島市は４日、本庁と各総合支所計７カ所に募金箱を設置した。２月２９日まで。鹿児島県内の義援金や募金の主な受け付け先は次の通り。◆日本赤十字社鹿児島県支部 １２月２７日まで受け付ける。銀行振り込みは鹿児島銀行鴨池支店、普通預金６６４１５５、日本赤十字社鹿児島県支部。郵便振替は口座番号００１５０－７－３２５４１１、日赤令和６年能登半島地震災害義援金。振り込み通知書か通信欄に「日赤令和６年能登半島地震災害義援金」と明記する。鹿児島市の同支部と県庁行政庁舎１階エントランスホールに義援金箱も設置する。同支部＝０９９（２５２）０６００。◆南さつま市 本庁や支所、出張所、市民会館など１０カ所に義援金箱を設置。２月５日までの予定。◆日置市 本庁と３支所に義援金箱を設置。設置期間は未定。◆いちき串木野市 串木野庁舎と市来庁舎など３カ所に義援金箱を設置。３月２２日まで。状況次第で期間延長する。◆薩摩川内市 本庁２階と各支所（一部準備中）、市社会福祉協議会の本庁と支所などに義援金箱を設置。１２月２７日まで。◆出水市 本庁と２支所、市社会福祉会館に義援金箱を設置。期間は未定。◆さつま町 本庁と２支所に義援金箱を設置した。２月２９日まで。◆姶良市 本庁や総合支所など９カ所に義援金箱を設置。２月２９日まで。◆鹿屋市 本庁と３支所に義援金箱を設置。２月５日まで。◆垂水市 本庁と２支所に義援金箱を設置。２月２日まで。◆東串良町 本庁に義援箱を設置。３月２９日まで。状況に応じて期限延長も。◆肝付町 本庁と文化センター、内之浦総合支所、岸良出張所に義援箱を設置。期限は設けていない。◆屋久島町 本庁と各出張所に募金箱を設置。期間は未定。◆奄美市 名瀬の庁舎２階総合案内所と住用総合支所、笠利総合支所の３カ所に義援金箱を設置。３月２９日まで。◆コープかごしま 全１９店で７日に募金箱を設置する。３月３１日まで。◆山形屋 １号館１階に募金箱を設置。期間は未定。