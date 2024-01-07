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B3鹿児島レブナイズ、延長戦制す　立川に93－88

 2024/01/07 20:25
第２クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズ・藤田＝西原商会アリーナ
第２クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズ・藤田＝西原商会アリーナ
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは７日、鹿児島市の西原商会アリーナで立川と対戦し、延長戦の末に９３－８８で競り勝った。通算成績は２０勝５敗となった。
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズ・リチャードソン＝西原商会アリーナ
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