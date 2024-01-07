B3鹿児島レブナイズ、延長戦制す　立川に93－88

早朝、85歳男性宅から出火 焼け跡から1人の遺体、80代妻と連絡取れず 鹿児島・鹿屋

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9年前に夫他界、87歳女性が終活で考えた「残った資産は社会貢献に」…自宅も売却、計4000万円を救急車両購入に寄付